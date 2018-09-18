В Казахстане запустили платформу онлайн-образования Budbeed

Контент-партнерами проекта выступили BBC, CNN, Encyclopedia Britannica, Merriam-Webster.

18 сентября в Алматы прошла презентация международного образовательного проекта Budbeed. Его цель — обеспечить учащимся доступ к образованию мирового качества независимо от места проживания. Партнерами проекта выступили ведущие международные медиа-корпорации и издательства. Среди них — Encyclopedia Britannica, BBC, CNN, Rosen Publishing Group, Boclips, Teacher Created Materials, а также издатель словарей Merriam-Webster.

«Наша цель — предоставить всем детям в стране возможность получить дополнительное образование на казахском, русском и английском языках. Наша онлайн-платформа основана на передовых технологиях и позволяет получать знания в привлекательном и доступном для детей формате. Видеоуроки, игры, викторины, социальная сеть должны мотивировать детей на получение новых знаний», — отметил Маниш Вахи, основатель и главный исполнительный директор проекта.

При создании платформы был учтен опыт известных мировых образовательных и научно-популярных каналов. Доступ к Budbeed возможен с любых устройств — смартфонов, планшетов и ПК.

«Проблема равного доступа к образованию — одна из ключевых для Казахстана. По данным Всемирного банка, уровень расходов на образование в РК соответствует среднему уровню стран ОЭСР. Но при этом в Казахстане, как и в других странах ЦА, наблюдается проблема с педагогическими кадрами, что ведет к ухудшению уровня подготовки учащихся. Наблюдается большой разрыв между лидирующими школами и вузами в крупных городах и учебными заведениями в сельских районах. Наш проект нацелен на то, чтобы равные возможности для обучения были у всех детей», — заявил Майкл Росс, генеральный менеджер Budbeed.

Источник инвестиций, а также сумму затрат представители компании разглашать не стали, однако упомянули о «нескольких крупных инвесторах». Казахстан стал первой страной, где запущен Budbeed. После прохождения тестового периода и отладки всех процессов его авторы намерены адаптировать проект для других стран.

«Мы начали с Казахстана, потому что сама идея проекта родилась в Казахстане, и мы хотим предоставить доступ к современному образованию в первую очередь для казахстанской молодежи. Затем мы планируем реализовать проект в соседних странах — Кыргызстане, Узбекистане, России, Украине, Ближнем Востоке, Индии и Китае», — пояснил Маниш Вахи.

На первом этапе доступ к Budbeed открыт для всех казахстанских пользователей — в течение ближайших 40 дней платформа будет бесплатной. В дальнейшем стоимость пользования платформой составит порядка 1100 тг в месяц. Существует два вида аккаунтов — для учителей и для учащихся. Авторы проекта выразили намерение оставить бесплатным доступ для учителей. Ситуация прояснится после отработки всех деталей с государственными органами, с которыми Budbeed планирует активно сотрудничать.