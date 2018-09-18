Миллион тенге получили победители конкурса инновационных проектов в Астане

С начала 2017 года АО «Астана Innovations» было проведено 7 стартап-конкурсов.

Astana Innovations Challenge подвел итоги трехдневного конкурса на лучший инновационный проект. Подводя итоги интеллектуального марафона, председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев особо подчеркнул, что Астана — это город инноваций, и стартапы, представленные на конкурсе — еще один вклад в его развитие, передает Елорда Инфо.

«Государство и бизнес должны стать полноценными партнерами в решении не только экономических, но и социальных вопросов. Устранение барьеров, активизация работы со всеми предпринимательскими структурами, поддержка начинающего стартапа — это одна из наших ключевых задач», — сказал Олжас Сартаев.

Победителем конкурса стала команда FaceR с кросс платформой для распознавания лиц. Команде вручен сертификат на 500 тысяч тенге. II место заняла команда Qaz Aqua, которая представила GPS браслет для посетителей акваторий с функциями кнопки SOS и встроенной подушкой безопасности. Команда получила сертификат на 300 тысяч тенге. III место удостоена команда Stop Вор. Ребята разработали систему распознавания лиц преступников по видеокамере. Они получили сертификат на 200 тысяч тенге.

С начала 2017 года АО «Астана Innovations» было проведено 7 стартап-конкурсов (4 стартап уикенда и 3 хакатона). Мероприятия охватили более 2500 человек из разных регионов РК. В ходе стартап-марафона членами жюри были определены 70 финалистов. В финал вышла 21 команда. В оценку проектов были вовлечены более 100 руководителей и экспертов международных организаций из 10 стран мира.