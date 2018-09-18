В РК внесены изменения в правила электронной торговли

Электронные торговые площадки позволяют ознакомиться с участниками электронной торговли, работающими на электронной торговой площадке.

Приказом и. о. министра национальной экономики РК от 3 августа 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления электронной торговли, передает Zakon.kz.

В частности, в правилах говорится, что посредник в электронной торговле:

— не разглашает информацию, содержащуюся в электронных документах или электронных сообщениях, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

— не передает третьим лицам электронные документы (электронные сообщения) или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с другими участниками электронной торговли, или законами РК;

— не изменяет содержание электронных документов (электронных сообщений) либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с другими участниками электронной торговли, или законами РК;

— обеспечивает целостность и конфиденциальность информации, содержащейся в информационных ресурсах, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

— обеспечивает условия для исполнения покупателем своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам в случае, если такие условия были определены продавцом;

— по требованию продавца размещает на своем интернет-ресурсе информацию по итогам проведенных торгов на электронной торговой площадке.

При этом электронные торговые площадки позволяют:

— ознакомиться с участниками электронной торговли, работающими на электронной торговой площадке;

— осуществлять поиск покупателей интересующих товаров и продавцов, а также получать информацию о потребностях и предложениях товаров, которые размещают на электронной торговой площадке участники электронной торговли;

— осуществлять безопасный электронный документооборот между участниками электронной торговли, посредством использования идентификационных средств.

Также правила дополнены пунктом 16-1 следующего содержания:

Продавец, адресующий от своего имени оферту в электронной форме, при осуществлении электронной торговли имеет право в случае необходимости:

— определять условия обеспечения покупателями исполнения своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам;

— требовать от посредника разместить информацию по итогам проведенных на электронной торговой площадке сделок.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.