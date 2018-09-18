В 2019 году Казахстан полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг

Цифровизация предполагает внедрение медицинских информационных систем и внедрением элементов мобильного здравоохранения.

О развитии цифрового здравоохранения в Казахстане в рамках программы «Цифровой Казахстан» проинформировал в ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев. Казахстан полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг уже в 2019 году, передает Ortcom.kz.

Вице-министр отметил, что цифровизация сопряжена с внедрением медицинских информационных систем, внедрением элементов мобильного здравоохранения, созданием и внедрением искусственного интеллекта в части установления диагноза и управления планами лечения, поставкой платформы для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения. Он подчеркнул значение электронного паспорта здоровья, который включает данные результатов обследования и лечения пациентов в медицинских организациях страны, в том числе о ранее перенесенных хронических заболеваниях, возможных аллергических реакциях на лекарственные средства, рекомендациях по питанию, диете и другом.