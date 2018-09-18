В Атырау внедряют систему электронного билетирования

Пилотный проект запущен уже на двух автобусных маршрутах.

15 сентября на автобусных маршрутах (№ 5 и № 14) в Атырау заработали первые валидаторы — мобильные устройства, предназначенные для электронного билетирования. На данный момент в город уже доставлено 200 мобильных платежных устройств. До конца года во всех автобусах будут установлены стационарные валидаторы, сообщает пресс-служба акимата Атырау.

По словам заместителя акима Атырау Мейрима Калауи с начала марта в областном центре стартовала работа по автоматизации проездных платежей в общественном транспорте в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

«На данный момент компания „Smart-ЖКХ“ заключила контракты с 6 компаниями-перевозчиками, и уже с 1 октября мы планируем выдать 200 мобильных платежных устройств всем кондукторам. Мы присвоим QR-коды во все автобусы и запустим мобильное приложение „SmartQala“ с помощью которого можно будет производить другие виды оплат», — рассказал Мейрим Калауи.

Валидатор автоматически считывает пассажиропоток в автобусах, общую сумму пассажирских перевозок и загружает информацию в электронную базу данных. Планируется, что благодаря внедрению новой системы, увеличится качество обслуживания в пассажирском транспорте, заработная плата водителей и кондукторов, доход компаний перевозчиков, налоговые поступления в бюджет. Кроме того, увеличится срок эксплуатации автобусов, так как появятся средства на поддержание технического состояния пассажирского транспорта в хорошем состоянии. Цель внедрения электронной системы билетирования — обеспечение открытости и прозрачности работы общественного транспорта, пояснил замакима.

«В течение действия пилотного проекта пассажиры будут оплачивать проезд наличными посредством валидатора. Планируется, что специальные платежные карты введут после запуска системы. Стоимость проездной карты для горожан будет составлять 300 тенге. Пенсионеры, инвалиды и ветераны получат бесплатно специальные карточки для оплаты», — рассказал представитель компании «Smart-ЖКХ»Ерлан Нурланулы.

Отмечается, что преимущество проекта в Атырау заключается в том, что платежи будут приниматься в онлайн-формате. Это позволит владеть информацией о количестве пассажиров, также автобусы будут находиться в контакте друг с другом, их ежедневная работа будет суммироваться. Всего для населения будет доступно 9 различных видов платежей — наличными, банковской картой, с помощью Bluetooth, смартфона с NFC-приложением, SMS-уведомление и по QR-коду.

К концу сентября город получит 20 новых автобусов. К концу этого года в Атырау выйдут на линию еще 100 автобусов. Новый общественный транспорт уже будет оснащен платежными устройствами.