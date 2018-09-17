Яркий финал Award.kz: интернет-премия приказала долго жить?

15-й сезон Премии стал, вероятно, последним в ее истории.

Уже в 2017 году было понятно, что с Премией что-то не так — она показывала антирекорд за антирекордом. Award.kz-2017 стал примечательным по ряду причин. Например, потому, что на нем впервые был «обкатан» платный вариант участия для соискателей. Второе — претерпел существенное изменение регламент работы для членов экспертного и международного жюри, возвращено в алгоритм и параллельное судейство экспертного жюри.

Еще одна причина, благодаря которой Award.kz-2017 войдет в историю — беспрецедентно низкий интерес к нему — менее чем за месяц до окончания приема заявок их было собрано лишь 69. Достаточно сказать, что даже в год основания Национальной интернет-премии в далеком 2002-м, в конкурсе приняло участие 336 сайтов. Это очень существенная цифра, учитывая то, что емкость Казнета в то время была несоизмеримо меньше (всего несколько тысяч против 132161 домена в июне 2017-го). В 2004 году участников было уже 541, в Award.kz-2008 — 904, в Award.kz-2010 их количество достигло рекордной отметки — 971. С тех пор эта цифра имеет тенденцию к снижению. В Award.kz-2016 она упала до 500. По итогам 2017-го в конкурсе приняло участие лишь около 270 интернет-проектов.

По итогам сезона 2017-го на сайте интернет-премии был опубликован пресс-релиз, который, судя по коннотации, фактически является эпитафией для Award.kz. Цитируем: «Национальная интернет-премия Award.kz с 2018 года получает статус международного конкурса — свой новый сезон, который стартует уже в мае, Премия начнет, объединив под собой сразу несколько стран Центрально-Азиатского региона. В частности, конкурсанты текущего года будут подавать заявки из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, тем самым, выдвигая свои кандидатуры на звание лучших сайтов в своей области вне зависимости от стран происхождения». Виктория Торгунакова, PR-директор Award.kz, замечает: «Очень надеемся, что ставшего легендой конкурс Award.kz ожидает новая история успеха — теперь уже на международной арене».

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что «совсем скоро владельцы и разработчики сайтов смогут ознакомиться с правилами обновленного конкурса». Но на дворе уже сентябрь 2018-го, а на сайте Премии нет ни строчки о новых правилах и регламенте. Мы обратились к Виктории Торгунаковой с просьбой прокомментировать текущий статус интернет-премии. «В этом году вопрос с премией несколько „подвис“ в связи с переходом в формат Центрально-Азиатского конкурса», — ответила Виктория. В то же время, она остается довольно оптимистично настроенной, по ее словам, надежда, что конкурс состоится, остается.