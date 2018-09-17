Операторов обвинили в том, что казахстанцы не могут дозвониться до полиции

Калмуханбет Касымов назвал некачественную работу операторов сотовой связи одной из причин того, что люди не могут дозвониться до полиции.

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов назвал причины того, почему казахстанцы не могут дозвониться до полиции по номеру 102. По его словам, неоперативный ответ операторов службы полиции вызван некачественной деятельностью операторов сотовой связи страны, передает Sputnik.

«Такие операторы, как Tele2 и Кселл, почему-то сбрасывали звонки на 112 в службу ЧС, а потом уже звонок переходил на 102. Мы проанализировали, в августе провели совещание с руководителями сотовых операторов, они признали эту ситуацию. В настоящее время они все эти недостатки убрали. Сейчас наши абоненты со всех сотовых операторов могут дозвониться в течение шести секунд», — сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций глава МВД.

В качестве второй причины Касымов назвал нехватку операторов, принимающих звонки от граждан. За восемь месяцев этого года поступило более 3 миллионов звонков к 220 операторам, работающим в круглосуточном режиме.

«Естественно, нагрузка большая, по сути дела, они не справлялись. В Алматы всего 24 оператора, в Астане — 26, сейчас увеличиваем их численность и перевели на 12-часовой рабочий день, чтобы они могли отрабатывать более результативно», — отметил Касымов.