О достопримечательностях Астаны можно узнать по QR-коду

На 45 столичных памятниках и историко-культурных объектах установили таблички с QR-кодами, содержащими познавательную информацию о строении на шести языках.

Теперь у жителей и гостей столицы появилась возможность узнавать о том или ином памятнике архитектуры или здании. Этим летом на 45 столичных памятниках и историко-культурных объектах города установлены таблички с QR-кодами. Чтобы узнать, что за объект перед глазами, достаточно навести телефон на код. Главное, чтобы на мобильном устройстве или планшете был сканер QR-кода или специальное мобильное приложение, передает официальный сайт акимата Астаны.

«Работа по установке QR-кодов проводилась по заказу акимата Астаны. Мы предоставили краткую информацию о том, что за ценность представляет то или иное здание, автора, ну и другие интересные особенности», — говорит специалист научно-методического отдела дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата города Астаны Маншук Исаева.

Среди отмеченных зданий и сооружений — памятник героям Советского Союза, великим писателям и историческим личностям, купеческие дома, театры, монументы, театр «Жастар» и другие. К примеру, наводя на телефон на QR-код здания концертного зала «Астана», можно узнать информацию о том, когда было возведено здание, кто главный архитектор, самые интересные события, происходившие в стенах учреждения, и многое другое. QR-код памятнику Ивану Панфилову расскажет о главных подвигах Героя Великой Отечественной войны.

«Работа эта будет продолжена дальше, ведь в столице ежегодно появляются заведения, монументы, памятники, представляющие большое культурное значение», — заключила М. Исаева.