Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой крупнейшего в СНГ дата-центра

Посещение прошло в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и заместитель премьер-министра РК Аскар ознакомились с работой крупнейшего в СНГ дата-центра, который является совместным проектом Жумагалиев АО «Казахтелеком» и компании Hewlett-Packard.

Фото: Primeminister.kz

Вниманию премьер-министра и заместителя премьер-министра был представлен командный центр и гермозона крупнейшего в стране комплекса сетевого и вычислительного оборудования и специализированного программного обеспечения, спектр услуг и сервисов, предоставляемых на базе ЦОДа. Отдельное внимание было уделено новому направлению развития цифровой экономики — индустрии облачных вычислений и майнингу.

Так, на сегодняшний день на базе ЦОДа в Павлодаре уже реализуется пилотный проект по размещению вычислительного оборудования международной компании Genesis Mining, крупного игрока в сфере облачных вычислений и майнинга. Проект реализуется совместно с АО «Казахтелеком» и Национальной Ассоциацией развития блокчейн и криптотехнологий в РК. По результатам пилотного проекта будет произведена оценка возможностей ЦОДов, протестировано новое оборудование, а также продемонстрированы возможности Казахстана для инвесторов в сфере майнинга и облачных вычислений.

Фото: Primeminister.kz

В ходе ознакомительной встречи были представлены дальнейшие планы по предоставлению услуг облачных вычислений зарубежным клиентам, майнерам на базе дата-центров АО «Казахтелеком», по строительству новых объектов в Павлодарской области, а также перспективы по развитию индустрии дата-центров, реализации энергетического потенциала и привлечению инвестиций в республику.

Развитие майнинг-проектов на территории Павлодарской области вызвано благоприятными условиями для отечественного и зарубежного бизнеса и инвестиций в сфере облачных вычислений. В ходе презентации было отмечено, что майнинг, как и другие энергоемкие вычисления, требует большого количества энергии, тогда как в Павлодарской области формируется энергопрофицит, а также имеется удобная логистика в связи с близостью источников электроэнергии — эти и многие другие условия в конечном итоге оказывают положительное влияние на инвестиционную привлекательность Казахстана на глобальном рынке. Современные энергоемкие вычисления в обработке данных создают новый рынок услуг, а вместе с тем новые возможности цифровой экономики.

Фото: Primeminister.kz