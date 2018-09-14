Самые интересные казахстанские проекты на Кикстартере

В этом обзоре мы собрали пять самых ярких, на наш взгляд, проектов отечественных креаторов, которые были выложены на самую популярную в мире краудфандинговую площадку с момента ее основания.

The Hold Fingers

Сейчас подобный функционал знаком каждому, кто хоть единожды пользовался так называемым кольцом безопасности, которое крепится на бэк-панель смартфона. Сколько эта простая инновация сберегла нервных клеток — не счесть. Но сейчас на дворе 2018-й, а ребята-основатели The Hold Fingers предложили свой продукт еще в начале 2016-го! А разрабатывать устройство они стали еще раньше — в 2015-м. И оно конструктивно сильно отличается от того, что есть на рынке сейчас. Например, механизм крепления. В The Hold Fingers — это универсальный подход, который крепится к смартфону по правому и левому срезам. Современные кольца используют клеевую основу.

Несмотря на то, что создатели проекта обещали широкие возможности по кастомизации, он оказался неуспешным — ребята собрали лишь $474 из $13000 запрашиваемых. Проект признан несостоявшимся.

Позже (в декабре 2016-го), эти же ребята предложили реинкарнацию проекта, сделав дизайн The Hold Fingers более индустриальным, а функционал — более продвинутым. К сожалению, несмотря на то, что планка для проекта на Кикстартере была снижена до $4000, он не собрал указанную сумму — в его копилке оказалось лишь $329. И вновь проект признан несостоявшимся.

Assyk — казахский боулинг

Авторы проекта разместили его на Кикстартере летом 2016 года, вооружив отличной анимацией и правилами, описывающими игру. И да, речь идет не о компьютерной игре, а самой что ни на есть оффлайн — основатели намеревались изготавливать асыки из полимерного пластика. Проект не пошел — было собрано лишь $388 из $25578 запрашиваемых.

NeoPlate — тарелка, которую не нужно мыть

«Сколько времени вы тратите на мытье тарелок каждый день? А сколько в год?», — задается вопросом основатель проекта Марсель Вилданов, предлагая избавиться от этой чепухи посредством тарелки, которая не требует мытья. По задумке основателя проекта, NeoPlate экономит много денег — от реагентов до воды. Не говоря уже о времени. На видео демонстрируется, как остатки еды смываются небольшим напором воды. Кроме того, на этом же видео демонстрируется, что вода и масло не смачивает поверхность тарелки.

Сбор средств на Кикстартере был запущен в апреле 2016 года, но собрал лишь $769 из $10000 запрашиваемых, так что проект не состоялся.

Футуристичная напольная лампа Reflect

Основатели проекта — Анастасия Леонова и Ниса Кинжалина — предложили довольно необычную концепцию напольного светильника, которая расширяется за счет использования отражающих зеркал. Дизайнеры планировали открыть воркшоп в Алматы, а также вывезти свое детище на выставку в Милан. После чего и запустить массовое производство светильника Reflect.

Несмотря на оригинальность конструкции, проект, который был запущен в феврале–марте 2015-го, собрал на Кикстартере $757 из $10000 запрашиваемых, и потому признан несостоявшимся.

Artifex — мягкая модульная мебель

Проект был запущен еще в июле 2014 года, и, забегая вперед, отметим, что собрал лишь $17 из $26887, так что признан несостоявшимся.

Основатели ориентировали его, прежде всего, для детей, а его модульность позволяет собирать самые разнообразные конструкции мягкой мебели.

Все оказались неуспешными

В целом, ассортимент казахстанских проектов не блещет количеством — за все время с начала функционирования краудфандинговой площадки Kickstarter.com мы отыскали лишь 20 таковых. Впрочем, среди них есть и успешные (только пять проектов смогли собрать необходимые суммы), но все они так или иначе связаны с культурой и социумом.

Последние казахстанские проекты датируются 2016 годом, что наводит на мысль о том, что краудфандинговая площадка ужесточила прием заявок из третьих стран. Либо на то, что отечественные изобретатели разочаровались в ней. А жаль, было весьма интересно наблюдать за идеями соотечественников…