Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2018 года

По итогам восьми месяцев 2018-го операторы Казахстана заработали 480 млрд тенге.

Январь-август 2018-го

В целом, за восемь месяцев текущего года весь рынок связи в Казахстане составил 480 млрд тенге против 465,7 млрд тенге за тот же период 2017-го – операторы заработали на 14 млрд тенге больше. Рост составил 3%. И, как заметно темпы роста существенно просели – в сравнении с июлем - на 0,2%, а в сравнении с первым полугодием 2018-го – вдвое – с 6%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в Казахстане за январь-август 2018 года составили 19 млрд тенге, что на 2,5% меньше объема аналогичного периода 2017 года; от услуг местной телефонной связи – 26,6 млрд тенге (на 3,7% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным – 21,9 млрд тенге (на 21,6% больше); от интернета – 160 млрд тенге (на 6,8% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник – 23,5 млрд тенге (на 9,1% больше); от услуг мобильной связи – 145 млрд тенге (на 1% больше); от прочих телекоммуникационных услуг – 84 млрд тенге (на 1,9% меньше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе-августе 2018 года приходятся на интернет (33,34%) и мобильную связь (30,2%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,49%.

Как заметно, три крупнейших сегмента концентрируют 81% всех доходов рынка телекоммуникаций.

Август 2018-го

В августе 2018-го предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 60,9 млрд тенге против 59,4 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в августе 2017-го – рост составил 2,6%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в августе 2018 года составила 2,63 млрд тенге, что примерно на 1,5% больше августа 2017-го. Местная телефонная связь – 3,24 млрд тенге (на 3,7% меньше объема августа 2017-го). От интернет-услуг операторы выручили 20,53 млрд тенге (на 6,2% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник – 3 млрд тенге (на 10,7% больше); от услуг мобильной связи – 17,95 млрд тенге (на 4,4% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг – 10,5 млрд тенге (на 5% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам августа 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3,4 млн единиц (в июле – 3,4 млн – без изменений); абонентов сотовой связи – 26,8 млн единиц (в июле – 27,19 млн единиц – констатируется снижение), из них 13,9 млн единиц имеют доступ в интернет – это почти 51,9% всей абонентской базы (в июле – 14,13 млн – заметно снижение базы); абонентов фиксированного интернета – 2,5 млн единиц (в июле – 2,47 млн единиц – незначительный рост). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам августа 2018-го несколько снизилась и составила 146,2% (население Казахстана – 18,3 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше.

И вместо резюме. Как заметно, телекоммуникационный рынок республики утрачивает динамику роста – по итогам восьми месяцев рост составил лишь 3%, а ведь еще по итогам полугодия он составлял внушительные 6%. Конечно, можно сделать скидку на традиционные летние месяцы, которые характеризуются низкой деловой активностью. И все же есть ощущение, что то, что происходит – это нестандартная ситуация, рынку не хватает драйверов для роста. Грядет ли телекоммуникационный застой? Покажет сентябрь.