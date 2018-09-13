Представители ведущих мировых корпораций выступят на Blockchain & Bitcoin Conference Astana

Цель конференции — сформировать единую площадку для коммуникации блокчейн-экспертов со всего мира.

17 октября в Казахстане пройдет мероприятие, посвященное криптовалютам, блокчейну и ICO — Blockchain & Bitcoin Conference Astana. Компания Smile-Expo, организовавшая конференцию, пригласила ведущих специалистов из топовых компаний, чтобы поделиться актуальной информацией из первых уст. Цель конференции — сформировать единую площадку для коммуникации блокчейн-экспертов со всего мира. Она посвящена развитию технологии блокчейн, криптовалютному рынку и сфере ICO.

В число первых спикеров конференции вошли представители следующих компаний:

— KPMG

На событии выступит руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в Казахстане и Центральной Азии Рустем Садыков. KPMG находится в топе крупнейших мировых корпораций, оказывающих финансовые и консультационные услуги. Организация входит в так называемую «Большую четверку» крупнейших аудиторских компаний. Также она консультирует клиентов по работе технологии блокчейн. Члены корпорации предлагают консультации по проведению ICO, а также соблюдению правил политики AML и KYC.

— Deloitte

Свой доклад представит спикер из еще одной компании «Большой четверки» — старший советник департамента финансового консультирования Deloitte Бауржан Шалбаев. Эксперт расскажет о применении блокчейна в банковском секторе и поделится плюсами интеграции технологии в финансовую индустрию. Deloitte оказывает услуги в области аудита, налогообложения и финансов. Кроме этого, компания предлагает консультации по инновационным применениям блокчейна для управления финансовыми рисками.

— IBM

К выступающим присоединится старший IТ-архитектор корпорации IBM Михаил Коротко — он расскажет о применении технологии блокчейна в финансовом секторе. Помимо всем известных software- и hardware-разработок, компания создает инновационные блокчейн-решения. Среди них фреймворк для разработки приложений Hyperledger Fabric.

— BlockchainKZ

Президент Ассоциации разработчиков и пользователей технологий блокчейн в BlockchainKZ Батырбек Умаров тоже выступит с докладом и расскажет о развитии блокчейна в Казахстане. Цель BlockchainKZ — повышение уровня экономики страны с помощью цифровых технологий. Ассоциация содействует продвижению блокчейна в Казахстане и созданию благоприятных условий для развития рынка.

— EXCAVO

О криптовалютном трейдинге расскажет лидер мнений в сфере блокчейна, инвестор и основатель EXCAVO Евгений Лоза. Компания оказывает помощь в понимании рынка криптовалют и проводит инвестиционные консультации.

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Детали мероприятия и регистрация — на официальном сайте.