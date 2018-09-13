Водителей такси InDriver, Uber и Яндекс выведут из тени в Казахстане

Законодательные изменения коснутся водителей такси, работающих через приложения.

В законопроекте по вопросам транспорта планируют предусмотреть контроль за деятельностью водителей такси, работающих через мобильные приложения. По данным министерства по инвестициям и развитию Казахстана, сейчас в республике действует 51 официально зарегистрированная информационно-диспетчерская служба, количество перевозчиков такси равно 887, а автопарк включает 6 012 автомобилей, передает Sputnik.

Проблемным вопросом стали правовые пробелы в регулировании, позволяющие информационно-диспетчерским службам такси оказывать услуги с незаконными перевозчиками. Поправками в закон о транспорте разработчики планируют вывести из тени не менее 50 тысяч незаконных водителей такси, работающих через мобильные приложения (InDriver, Uber, Апару, Яндекс).

«Сейчас эти приложения популярны. Проверка показала, что их деятельность не соответствуют транспортному законодательству. Они нашли лазейку в законодательстве и пользуются этим. После принятия закона собираемся осуществлять контроль за транспортными компаниями, оказывающими услуги через интернет», — сообщил во время презентации законопроекта в мажилисе председатель комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана Асет Асавбаев.

Он пояснил, что водителям, желающим предоставлять услуги такси, нужно проходить медосмотр и иметь соответствующую категорию вождения. Автомобиль обязательно должен пройти техосмотр и быть четырехдверным. Для информационно-диспетчерских служб в рамках законопроекта предъявляется требование — наличие обязательной регистрации.

Также в законе по вопросам транспорта планируют устранить административные барьеры путем автоматизации транспортного контроля на дорогах, повысить качество перевозок пассажиров и багажа, повысить эксплуатационную безопасность транспортных средств и устранить замечания аудита Международной морской организации. Законопроект предусматривает внесение 124 поправок в шесть законов.