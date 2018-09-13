На ташкентских остановках появится Wi-Fi

Планируется утвердить концепцию развития общественного транспорта до 2030 года.

«Тошшахартрансхизмат» собирается установить на автобусных остановках электронные табло и Wi-Fi. В самих автобусах появятся камеры видеонаблюдения. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной развитию столичного транспорта, передает Repost.uz.

Также ведется работа над проектом по доставке в Узбекистан электробусов в рамках программы развития ООН. В 2017–2019 годах запланировано приобрести 770 новых автобусов LЕ-60, Isuzu и MAN, оснащенных кондиционерами и пандусами. Компания также изучает вопрос передачи сингапурским компаниям управления одним автобусным парком. Кроме того, из-за увеличения в Ташкенте автобусов марки MAN, при пятом автобусном парке начинается строительство сервисного центра MAN.