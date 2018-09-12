В Казпочте новые назначения

Аскарбек Алшанбаев и Ерлан Кабдрахманов займутся трансформацией и электронной коммерцией.

Решением совета директоров АО «Казпочта» с 12 сентября 2018 года Алшанбаев Аскарбек Серикбекулы назначен управляющим директором по трансформации и ИТ — членом правления АО «Казпочта».

Аскарбек Алшанбаев окончил Национальный университет Сингапура с присвоением квалификации «Бакалавр информационных систем со специализацией в технологии сервиса, управления и инжиниринга», обладатель стипендии Президента РК «Болашак». Проходил стажировку в Национальном университете прикладных наук Лиона по специализации «Сбор и обработка неструктурированных данных» и в Стэнфордском Университете в 2011–2012 годах.

В АО «Казпочта» работает с сентября 2014 года. Руководил дочерним предприятием ТОО «Электронпост.kz», занимал должности директора департамента развития почтовых услуг, исполнительного директора по e-commerce. Курировал проекты по развитию международной логистики и направлениям развития электронной коммерции. С июня 2018 года исполнял обязанности управляющего директора по ИТ и трансформации.

Исполнительным директором по e-commerce АО «Казпочта» с 12 сентября 2018 года назначен Кабдрахманов Ерлан Дуланович. Он окончил школу менеджмента Мартина Дж. Уитмена — бизнес-школу Сиракузского университета со специализацией финансист, маркетолог. Сертифицированный менеджер по управлению рисками на основе ISO 31000, прошел семинары и тренинги по продажам во Франции и Германии.

В разные годы работал аудитором в ТОО «Ак Ерке», главным менеджером управления рисками АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», коммерческим директором ТОО «Prime Products» и руководителем службы управления рисками АО «Казахтелеком».