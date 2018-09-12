В Казахстане автоматизируют прием учителей на работу

В министерстве хотят избежать коррупционных рисков в сфере образования.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о планируемых и уже внедренных системах автоматизации в казахстанских школах. Одной из новых разработок ведомства стала электронная система по набору школьного персонала и учителей, которая пока функционирует лишь как пилотный проект в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, сегодня в процессе приема учителей на работу есть коррупционные риски, а потому повсеместное внедрение системы является приоритетным направлением для МОН РК.

«По аттестации и приему на работу педагогов — тут есть риск коррупции. В пилотном режиме внедряем автоматизацию по передаче документов для аттестации в городские, районные и областные отделы образования. Очень много вопросов в южных регионах вызывает этот вопрос. В Шымкенте уже запустили проект по автоматизированному приему на работу. Хотим, чтобы автоматизация была даже по остальному персоналу, чтобы прием на работу осуществлялся через определенную электронную систему», — сказал спикер в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции в организациях среднего образования.

Кроме того, стало известно, что электронная система выдачи направлений в детские сады внедрена уже в 28 районах и пяти городах Казахстана. Остальные регионы находятся в работе. Также в МОН внедрили систему блокчейн, которая позволяет контролировать любые изменения, которые вносит пользователь. Таким способом исключается факт вмешательства в электронные очереди.