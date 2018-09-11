Positive Technologies и КНБ подписали меморандум о сотрудничестве

Ввиду значительного роста киберинцидентов стороны будут обмениваться информацией об угрозах и совместно на них реагировать.

Компания Positive Technologies, специализирующаяся на производстве ПО в области информационной безопасности, и «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности РК договорились о консолидации взаимных усилий, технических и человеческих ресурсов в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак.

В соответствии с условиями соглашения стороны намерены оперативно обмениваться информацией об угрозах ИБ, распространении вредоносного ПО, новых уязвимостях и средствах их эксплуатации, данными об атаках и атакующих, индикаторами компрометации, а также совместно реагировать на инциденты ИБ.

«Наша задача − обеспечить максимально безопасное использование информационно-коммуникационных технологий на территории Казахстана. „Государственная техническая служба“ обеспечивает взаимодействие оперативных центров информационной безопасности, осуществляет сбор, анализ и обобщение информации об инцидентах ИБ на критически важных объектах объектах, включая инфраструктуру электронного правительства. В основе этой работы лежит оперативный информационный обмен данными о новейших угрозах. В том числе и с зарубежными коллегами. В частности, наше сотрудничество с Positive Technologies основано на схожих стратегических интересах и общем стремлении к повышению кибербезопасности», — заявил во время подписания Ержан Биржанов, директор «Государственной технической службы» КНБ РК.

Меморандум между сторонами подписан в день официального открытия представительства Positive Technologies в Республике Казахстан.