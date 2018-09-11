Яндекс начал показывать казахстанцам кино

Лицензионные фильмы и сериалы можно смотреть бесплатно и в высоком качестве.

На главной странице Яндекса пользователям из Казахстана теперь доступны популярные фильмы, сериалы и мультфильмы, а также классика советского кино. Все они собраны в подборки разных жанров: от боевиков до драм и комедий. Для каждого фильма указан рейтинг на КиноПоиске. Чтобы начать просмотр, достаточно кликнуть на любое превью. Досмотреть фильм можно и позже — если закрыть вкладку, то потом просмотр продолжится с того же места.

«Мы хотим, чтобы люди смотрели кино в хорошем качестве. На текущий момент мы лицензировали более трех тысяч фильмов и постепенно будем увеличивать нашу коллекцию. В дальнейшем этот контент будет доступен не только на главной странице казахстанского Яндекса, но и на других площадках, в частности на Телепрограмме», — отметил Артем Борисов, директор Яндекса в Казахстане.