TNS Plus запустил высокоскоростную трансевразийскую телекоммуникационную магистраль — TNS Express.

Компания «TNS Plus», один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг Средней Азии, запустила новый продукт – TNS Express. Это высокоскоростная трансевразийская магистраль с кратчайшим маршрутом от Гонконга до Франкфурта. Тщательная проработка маршрута позволила снизить задержку всего до 153 миллисекунд (RTD — round-trip delay time — время, затраченное на отправку сигнала, плюс время, которое требуется для подтверждения, что сигнал был получен). Это на 12–50 мс меньше, чем у аналогов!

Магистраль «TNS Express» проходит от Гонконга (дата-центр «Mega-I») по территории шести стран — Китай, Казахстан, Россия, Белоруссия, Польша, Германия — до Франкфурта (дата-центр «New Telco») и имеет протяженность около 13 000 км. Магистраль защищена «один к одному» на всей протяженности и обеспечивает доступность услуг на уровне не менее 99,95%.

C помощью «TNS Express» каналы высокой доступности также могут быть организованы до любых городов Казахстана и промежуточных точек маршрута в других странах. К примеру, задержка Гонконг—Москва составляет всего 127 мс (RTD).

Магистраль позволяет предоставлять прозрачные каналы n х 10G, n x 100G, IEPL 2–2000 Мбит/с, L3 VPN 2–2000 Мбит/с, c поддержкой QoS.

В итоге, TNS Express становится самой быстрой оптоволоконной магистралью, которая соединяет Азию и Европу современными телекоммуникационными услугами высокой доступности, заверяют представители TNS Plus.