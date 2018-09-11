До конца 2020 года казахстанские трассы будут полностью покрыты мобильной связью

Министерство информации и коммуникаций провело замеры и сообщило об «удовлетворительном» покрытии сигналом 2G.

Депутат мажилиса Майра Айсина поинтересовалась, на каком уровне находится обеспечение широкополосным доступом к интернету вдоль автомобильных дорог Казахстана. С этим вопросом она обратилась к вице-министру информации и коммуникаций РК Дарыну Туякову, передает Kazpravda.kz.

«В конце прошлого года в целях создания цифровой экономики и улучшения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, была утверждена госпрограмма „Цифровой Казахстан“. И в этой связи у меня вопросы. Первое: что сделано или планируется сделать в рамках цифровизации по обеспечению покрытия бесперебойным широкополосным доступом к интернету вдоль автомобильных дорог республиканского, областного значения, особенно районных и сельских автодорог? И второе: на каком уровне находится подключение бесперебойной системы навигации?» — спросила Айсина.

Вопрос дополнил заместитель председателя мажилиса Владимир Божко: «Понятно, что каждому оператору ставить свой терминал достаточно сложно, и вы разрешили операторам сотовой связи объединиться и ставить единый, что удешевит им использование. Но, по нашим данным, до сих пор операторы не хотят этим делом заниматься, потому что считают, как они там будут делить, и так далее. Вы конкретно скажите, когда вдоль наших дорог будет сотовая связь?».

Дарын Туяков сообщил, что у сотовых операторов есть обязательства перед государством до конца 2020 года все автодороги покрыть мобильной связью 2G.

«Что касается интернета, мы закупили специальные автомобили — мобильный радиомониторинг, который позволяет замерять все дороги. Эти две машины сейчас объехали основные трассы. У нас уже есть все замеры. По 2G есть данные, в принципе покрытие удовлетворительное. Но местами есть провалы. В зоне населенных пунктов, в принципе, есть уверенный прием. До конца 2020 года трассы полностью будут покрыты мобильной связью», — ответил Дарын Туяков.

Он добавил, что в Казахстане 117 городов охвачены технологией 4G, 1147 сел в настоящее время имеют подключение к интернету с помощью волоконного-оптического кабеля.