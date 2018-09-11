Председателем правления АО «Казконтент» стал Думан Кожахметов

Ранее эту должность занимал Евгений Кочетов.

10 сентября вице-министр информации и коммуникаций РК Нургуль Мауберлинова представила коллективу АО «Казконтент» нового председателя правления, которым стал Думан Кожахметов. Вице-министр поблагодарила прежнего руководителя организации Евгения Кочетова за эффективно проделанную работу и профессионализм.

Думан Кожахметов окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Связи с общественностью» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика и менеджмент СМИ». Работал в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», старшим помощником генерального прокурора РК и на руководящих позициях в частных медиакомпаниях.