Узбекистан обзавелся собственной криптовалютой

В республике появилась своя облигация электронной биржи.

Активы Mangu — первая облигация электронной биржи в Узбекистане. Физические лица могут приобретать активы посредством проведения оплаты с пластиковой карты при вводе своих личных данных. Им предоставляется возможность оплачивать приобретенные активы Mangu и размещенные на платформе продукции и услуги брендов или при изменении цены обналичивать свои активы на проходящих «Днях продаж», передает Repost.uz.

Номинальная цена не опускается ниже 1000 сум. Уровень повышения не ограничен. Цены на платформе меняются в основном исходя из продажи места в качестве рекламы брендов по стоимости пикселей Mangu за 1 Mangu актив и происходящих между ними взаиморасчетов. Внутри «М» монеты расположены 1 017 125 штук не эмиссионных, распределяемых активов. Такое же количество пикселей продается в качестве места для рекламы и непосредственно инновационного членства в Mangu.

Разница и преимущества в отличии от биткоинов: необходимость составления официального договора с владельцами активов и пикселей и идентификацией себя для недопущения незаконных денежных операций. В инновации Mangu в базе данных хранятся лишь личные данные покупателя, количество и сумма транзакций (денежных переводов) не контролируется. После продажи всех активов и пикселей на электронной бирже Mangu, биржевые операции продолжаются во взаимных торговых отношениях.