В новом учебном году к проекту «Күнделік» подключилось 4 млн пользователей

В 2018 году планируется охватить не менее 85% всех общеобразовательных школ страны.

С 1 сентября 2018 года к сайту «Күнделік» подключилось почти 4 млн пользователей из 6 тысяч школ республики. Количество просмотров в месяц достигло более 120 млн, передает Елорда Инфо со ссылкой на Аскара Конакбаева, директора по развитию ТОО «Күнделік».

По его словам, в начале проекта в системе работало 60 тысяч учителей. Сейчас их число выросло до 285 тысяч. Количество учеников увеличилось с 334 тысяч до 2,3 млн.

«То же самое касается родителей. Когда „Күнделік“ был пилотным, за оценками своих детей следило 105 тысяч родителей, сейчас уже 1,5 миллиона. Количество уникальных пользователей системы в сутки выросло с 2016-го по 2018-й год почти в несколько раз и составляет сегодня в среднем 350 тысяч человек. По оценкам экспертов, Kundelik.kz имеет потенциал войти в ТОП-10 самых посещаемых сайтов в Казахстане уже в 2018 году, в ТОП-5 самых посещаемых сайтов в Казахстане в 2020 году. Создан колл-центр для консультаций пользователей системы на казахском и русском языках и пакет видеоуроков по пользованию системой на Youtube.», — отметил Аскар Конакбаев.

Для защиты персональных данных система электронных журналов и дневников размещена в центре обработки данных АО «Национальные информационные технологии».