В Казахстане заработала новая платежная система

Нацбанк приступил к пилотному тестированию переводов по номеру мобильного телефона.

Национальный Банк Казахстана сообщил о запуске в пилотном режиме новой платежной системы. Сервис позволяет переводить деньги в национальной валюте между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона. Для этого отправителю денег достаточно в мобильном приложении или в системе интернет-банкинга своего банка ввести номер мобильного телефона получателя денег, указать сумму перевода и банк получателя денег. Зачисление денег получателю на его счет происходит мгновенно. Для совершения переводов банки должны бить участниками данной системы.

При этом поддерживаются различные инструменты оплаты и получения переводов со стороны клиентов банков: с использованием банковского счета, платежной карточки и электронных денег. Максимальный лимит на одну транзакцию составляет 500 тысяч тенге. Тариф за обслуживание транзакций в системе для банков-участников составляет менее 1 тг за один перевод вне зависимости от суммы транзакции.

Первыми участниками системы в рамках тестовой эксплуатации стали АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited). На стадии подключения находится ряд других банков. Новая услуга появится в мобильных приложениях и системах дистанционного обслуживания банков по мере настройки всех внутренних бизнес-процессов согласно их внутреннему плану.

В системе планируется также поэтапное развитие сервисов. На первом этапе будут доступны переводы между физическими лицами (P2P-переводы), на последующих этапах — платежи в пользу юридических лиц, в том числе с использованием QR-кодов, платежи по запросу и другие виды платежей.

Как отмечают в Нацбанке, внедрение в Казахстане системы мгновенных платежей направлено на предоставление населению и субъектам бизнеса удобного, быстрого, надежного и недорого платежного сервиса, доступного по различным дистанционным каналам вне зависимости от используемого платежного инструмента и обслуживающего банка.