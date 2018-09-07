В Усть-Каменогорске платить за проезд будут электронными билетами

В общественном транспорте областного центра планируют внедрить новую систему оплаты.

Возможно, что уже совсем скоро на смену привычным бумажным билетам придут специальные карты, с помощью которых пассажиры станут рассчитываться за поездки в городских автобусах. Впервые о внедрении новой автоматизированной системы билетирования в областном центре заговорили несколько лет назад. Апробировать инновацию в городских автобусах намеревались летом 2016 года, однако схема оплаты проезда в общественном транспорте до сих пор не изменилась. Теперь местные власти решили вернуться к этому вопросу. Десятого сентября должен состояться открытый конкурс, по итогам которого определится поставщик услуг, передает «Караван».

«Системой электронного билетирования будут охвачены все маршруты Усть-Каменогорска. Стоимость проекта составит миллиард тенге. Реализовать его планируется за счет бюджетных и частных средств», — отметил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Руфат Акрамов.

Это не единственное новшество, которое должно произойти в сфере пассажирского транспорта. Местные власти хотят провести оптимизацию городской маршрутной сети с учетом отдаленных и строящихся микрорайонов.

«Заключен договор с алматинской компанией. Специалисты изучат пассажиропоток, проанализируют существующую маршрутную сеть и исследуют состояние дорог. После, учитывая генеральный плана города, они предложат нам новые маршруты», — рассказал Руфат Багдатович.

Оптимизация городской маршрутной сети обойдется бюджету в 35 миллионов тенге.