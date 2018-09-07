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В Узбекистане начнут официальную блокировку сайтов

Наблюдать за сайтами будет центр мониторинга.

7 сентября 2018 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

В Узбекистане утвердили порядок блокировки сайтов. Для этого будет создан специальный реестр. Попавший туда сайт будет заблокирован на территории страны. Блокировкой сайта займутся специалисты мининфокома, передает RepostUZ.

Ограничивать доступ будут в два этапа. Сначала центр мониторинга выявит сайт с запрещенной информацией. Затем сайт внесут в реестр — это решение примет тот же центр мониторинга и экспертная комиссия в области СМИ.

Сайт заблокируют, если на нем будет следующая информация:

— порнографического, экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера
— направленная на возникновение межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды
— пропагандирующая наркотики, психотропные вещества
— раскрывающая государственную тайну

Порядок блокировки касается не только сайтов, но и блогеров.