В Узбекистане начнут официальную блокировку сайтов
Наблюдать за сайтами будет центр мониторинга.
В Узбекистане утвердили порядок блокировки сайтов. Для этого будет создан специальный реестр. Попавший туда сайт будет заблокирован на территории страны. Блокировкой сайта займутся специалисты мининфокома, передает RepostUZ.
Ограничивать доступ будут в два этапа. Сначала центр мониторинга выявит сайт с запрещенной информацией. Затем сайт внесут в реестр — это решение примет тот же центр мониторинга и экспертная комиссия в области СМИ.
Сайт заблокируют, если на нем будет следующая информация:
— порнографического, экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера
— направленная на возникновение межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды
— пропагандирующая наркотики, психотропные вещества
— раскрывающая государственную тайну
Порядок блокировки касается не только сайтов, но и блогеров.