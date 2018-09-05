В правительстве РК рассмотрели вопросы перехода на цифровое эфирное телерадиовещание

Премьер-министр поручил обеспечить своевременный переход регионов на цифровое эфирное телерадиовещание.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что переход на цифровое телевещание — это важный социальный проект. Поэтому требуется слаженная работа и постоянный контроль на всех уровнях. Министерству информации и коммуникаций совместно с регионами поручено обеспечить своевременный переход регионов на цифровое эфирное телерадиовещание, передает Primeminister.kz.

О проводимой работе по переходу на отечественное цифровое эфирное телерадиовещание доложил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Полный переход на данный стандарт позволит казахстанцам смотреть на уровне областных центров до 30 телеканалов, на уровне сел и районных центров — до 15 телеканалов в цифровом качестве. В отечественном пакете будут телеканалы новостные, для детей, о культуре, кино и спорте.

Еще одним преимуществом является высвобождение радиочастот после перехода на цифровое вещание. На базе высвобожденных частот планируется развитие новых технологий в сфере связи. Для этого проводится всесторонняя работа с операторами связи. Поправки, внесенные в прошлом году в закон «О телерадиовещании», позволили проводить поэтапный переход регионов в соответствии с готовностью их инфраструктуры.

Общее количество радиотелевизионных станций по всей стране составляет 827, на сегодня построено 356. До конца текущего года планируется завершить еще порядка 200. Оставшиеся станции будут завершены в период с 2019–2020 гг.

До конца года будут завершены строительные работы всех станций по регионам, которые перейдут на цифровое вещание: Мангистауская, Жамбылская и Туркестанская области, а также Шымкент. Это обеспечит 99% охват населения указанных регионов. Кроме этого, ведется активная работа по обеспечению населения приставками и информационному оповещению. Полное завершение работы по переходу на цифровое вещание планируется в 2021 г.

Председатель правления АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков, в свою очередь, доложил, что в рамках реализации госпрограммы по переходу Казахстана на цифровые технологии и снижению информационного неравенства в 2010 г. была модернизирована спутниковая сеть вещания. Национальное спутниковое телерадиовещание обеспечивает 100% охват территории республики, что дает возможность населению в любом населенном пункте смотреть отечественные каналы в хорошем качестве. Количество абонентов спутникового телерадиовещания под брендом OTAU TV увеличилось с 6300 в 2010 г. до 1,36 млн абонентов. Более 4 млн жителей страны смотрят национальное спутниковое телевидение. При этом статистика показывает, что 74% абонентов являются жителями сельской местности.

Следующим шагом стало внедрение цифрового эфирного телевещания в современном стандарте DVB-S2. Ведется поэтапное строительство и внедрение 827 станций, которые позволят охватить более 95% населения к 2021 г.