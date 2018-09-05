Казахстанские врачи смогут дистанционно наблюдать за пациентами с 2020 года

Внедрение мобильных приложений и цифровых технологий позволят удаленно, в режиме реального времени, отслеживать состояние человека.

Казахстанские врачи с конца 2020 года получат возможность дистанционно наблюдать за здоровьем своих пациентов. Как рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, в рамках программы цифровизации казахстанских учреждений первичной медико-санитарной помощи (поликлиник) в этом году планируется запуск платформы интероперабельности, которая позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы, передает Курсив.

«Внедрение мобильных приложений и цифровых технологий позволят удаленно, в режиме реального времени, отслеживать состояние человека, фиксируя все в персональных электронных записях», — сказал Биртанов на заседании правительства.

Параллельно в стране будет запущен единый банк электронных паспортов здоровья населения. Этими паспортами, по словам министра, до конца 2020 года планируется обеспечить все население страны.

Ранее глава Минздрава жаловался на большую загруженность сотрудников поликлиник: по его словам, в настоящее время на одного сотрудника поликлинической службы в Казахстане приходится 1 950 человек населения, со следующего года этот показатель планируется снизить до 1 700 человек.