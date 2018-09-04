«Казахтелеком» запускает PEARL

Оператор намерен увеличить долю на транзитном рынке трафика между Востоком и Западом.

АО «Казахтелеком» в рамках международной выставки-конференции операторов связи CIS GCCM 2018 презентовал новые возможности по транзиту информационных потоков между Европой и Азией. Инфокоммуникационный оператор официально объявил о запуске нового наземного маршрута через страны Европы, Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с последующим выходом на страны Персидского залива и Индию.

Как сообщил Шынгыс Сагындык, директор по продажам Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком», новый маршрут предлагает альтернативу существующим подводным морским кабелям. В этой связи, крупнейшие операторы Европы, КНР и Юго-Восточной Азии заинтересованы в новом канале передачи данных. Кроме того, по его словам, новый транзитный поток обладает весомыми преимуществами и с точки зрения задержек. «По этому параметру мы находимся на очень хорошей позиции и способны на равных конкурировать с другими маршрутами, так как наш — самый короткий в мире. На маршруте Франкфурт-Гонконг задержка составляет всего 153 мс (миллисекунды — прим. авт.)», — уточнил спикер. Еще одно преимущество нового маршрута — время восстановления сети. «Это критичный параметр, и здесь мы тоже находимся на очень хорошей позиции — менее двух часов. В отличие от морских кабелей, где время восстановления может затянуться от двух до четырех месяцев», — поделился Шынгыс Сагындык.

Маршрут, о котором идет речь, носит название PEARL — Persia Europe Alternative Rapid Link. Его запуск является важным шагом в вопросе диверсификации бизнеса оператора, а также очередным шагом в сторону реализации стратегии оператора по увеличению доли рынка транзита трафика между Востоком и Западом. В настоящее время АО «Казахтелеком» является лидером рынка в Центральной Азии по предоставлению транзитного трафика для операторов связи, и имеет одни из самых быстрых маршрутов между Западом и Востоком.

«Мы констатируем существенный рост трафика между Европой и Азией. Операторы уже сейчас ищут новые возможности и альтернативу существующим телекоммуникационным путям для более надежной и стабильной работы сервисов. Новый транзитный маршрут — это, своего рода, „жемчужина“ для операторов, поскольку открывает новые возможности для инфокоммуникационного рынка», — продолжает Шынгыс Сагындык.

Выставка-конференция операторов связи CIS GCCM проводится в Алматы уже второй раз, она собрала более 350 представителей из 110 компаний из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы и Ближнего Востока. Организатором GCCM 2018 является Carrier Community — международный телекоммуникационный клуб, основанный в 2008 году, в котором состоят 2500 операторов связи. Наряду с Алматы под эгидой этого клуба проводятся аналогичные конференции в Сингапуре, Дубае, Кейптауне, Берлине, Амстердаме, Лондоне и Сан-Паоло.