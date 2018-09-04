Яндекс.Лицей в Казахстане приглашает учеников

Поступить на курсы программирования могут школьники 8 и 9 классов.

Стартовал новый набор в Яндекс.Лицей — бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.

Поступить в Яндекс.Лицей можно в 8 или 9 классе. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. На занятиях они осваивают Python — довольно простой для новичков язык, который одинаково востребован в IT-компаниях и в научной среде, — и учатся применять полученные знания на практике. Преподают здесь опытные местные педагоги, прошедшие обучение в Яндексе.

В Казахстане Яндекс.Лицей открывает уже второй набор. Прошлой осенью проект начал сотрудничать с Республиканской физико-математической школой и запустился сразу на двух площадках — в главном здании школы в Алматы и в филиале в Астане. Заявки на поступление подали 585 человек, из них 60 были приняты. Осенью ребята продолжат обучение на втором курсе, а весной будут готовиться к выпуску.

«В этом году Яндекс.Лицей и РФМШ продолжают сотрудничество и готовы принять еще больше новых слушателей. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. Учебный год начнется в первых числах октября. Проект появился в 2016 году, и с каждым годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах», — отметила Марина Суслова, директор Яндекс.Лицея.

Кроме того, Яндекс.Лицей будет работать в формате спецкурса для учеников сети школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Петропавловске и Уральске. Об условиях поступления можно узнать в учебных заведениях.