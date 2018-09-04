В Алматы прошел самый крупный в истории Казахстана киберспортивный турнир «Altel Cybergames»

Открытие турнира состоялось в ледовом дворце «Almaty Arena» с участием председателя правления АО «Казахтелеком», президента Qazaq Cybersport Federation Куанышбека Есекеева.

По результатам отборочного тура, который прошел с 1 по 19 августа в режиме онлайн, на финальную битву вышли две команды с мировым именем: Avangar и Mantegos. Обе команды являются обладателями призовых мест в турнирах, проходивших в ближнем и дальнем зарубежье. Всего на турнир было заявлено 315 команд со всего Казахстана.

Выступая на открытии турнира с приветственной речью, президент Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев подчеркнул, что Киберспорт — это спорт возможностей. В киберспортивных играх победа и результаты зависят в большей степени от аналитики, стратегии, командной работы и адаптивности спортсменов.

Финальную битву в режиме реального времени наблюдал полный зал «Almaty Arena». Игра прошла на двух картах Counter-Strike: Global Offensive — Mirage и Inferno. По итогам четырех этапов игры на двух картах Avangar проиграл Mantegos со счетом 14:25. Из заявленного призового фонда в 10 миллионов тенге победителям вручили чек на 8 миллионов, а вторым финалистам достался утешительный приз в 2 миллиона тенге. Зрители турнира оценили это поражение Avangar как «самый легкий денежный приз для команды».

Киберспорт — это индивидуальные или командные соревнования по видеоиграм. Он представляет собой массовое зрелище, собирающее у экранов миллионы фанатов. В Казахстане на сегодняшний день киберспорт официально признан как вид спорта. Создана отдельная федерация Qazaq Cybersport Federation, которая уже вывезла команду спортсменов Казахстана на Летние Азиатские Игры в Джакарту. Кроме того, федерация занимается развитием этого вида спорта, разработкой правил и стандартов, а также следит за прозрачностью судейства на соревнованиях.

Организатором и генеральным спонсором крупнейшего кибер-чемпионата Казахстана является мобильный оператор сотовой связи Altel. По словам организаторов, Altel Cybergames будет проводиться ежегодно, сохранив за собой статус крупного события в этой сфере.