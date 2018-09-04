«Алиса» к 2019 году заговорит на казахском

Голосовой помощник Яндекса «выучит» несколько новых языков.

Российская компания «Яндекс» хочет научить своего голосового помощника «Алису» разговаривать на иностранных языках. В частности, пользователям вскоре будет доступна версия на белорусском, украинском и казахском языках, передает «Литер».

Отмечается, что это связано со значительным объемом аудитории Яндекса. По словам официального представителя компании Матвея Киреева, Яндекс намерен масштабировать своего голосового помощника на другие языки, однако в настоящее время акцент сделан на русском. На других языках «Алиса» сможет заговорить уже в следующем году.

Компания Яндекс запустила голосового помощника в октябре 2017 года. В настоящее время сервис доступен в поисковом приложении. Ранее стало известно, что компания разрабатывает веб-версию «Алисы», которая позволит работать в разных браузерах.