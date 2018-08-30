Казахтелеком объявил о сотрудничестве с ivi

В рамках партнерства пользователи смогут оплачивать подписку со своего лицевого счета телекомоператора.

Тренды на рынке телесмотрения уже давно не в пользу эфирного ТВ. Сейчас трафик в сетях операторов растет по экспоненте, и решающую роль в этом процессе оказывает видео. На него, например, в 2017 году пришлось почти 57 экзобайт данных, в 2018 по прогнозам этот объем увеличится до 75 экзабайт, а к 2020 — до 129 экзабайт. И львиная доля от всего трафика — почти 82% — это видео.

По словам Артема Егоренкова, директора по международному развитию ivi, важную роль в этом процессе оказывают миллениалы, именно они драйвят этот процесс, отдавая предпочтение онлайн — к 2020 году 7 из 10 человек предпочтут видео по модели «видео по запросу» (video on demand — VOD). Среди мировых трендов спикер отмечает глобализацию, транзит от кабельного ТВ в сторону OTT, наконец, еще один тренд — это смена парадигмы — от противостояния телекома, OTT и VOD — к сотрудничеству.

«Более того, провайдеры OTT становятся одними из наиболее крупных производителей контента в мире — в этом списке и Netflix, и Hulu, и так далее», — продолжает Артем Егоренков, добавляя, что ivi уже является заметным игроком на ниве производства контента, кроме того, это самый узнаваемый бренд в сегменте после YouTube в России.

Сегодня ivi представлен в 185 странах мира, и Казахстан, по словам директора по международному развитию компании, является приоритетным рынком для онлайн-кинотеатра. Библиотека сервиса насчитывает 60 тыс. единиц лицензионного контента

Уже сейчас пользователями онлайн-кинотеатра являются 2 млн казахстанцев, которые просматривают 3 млн часов видео в месяц. При этом благодаря сотрудничеству с фондом «Болашак», на ivi представлена большая коллекция контента на казахском языке.

«Мы планируем и дальше работать по наполнению медиабиблиотеки ivi казахстанским контентом — уже ведутся переговоры о покупке 270 единиц», — раскрывает планы он. Кстати, как отмечает Динара Чайжунусова, директор КФ «Болашак», с которым онлайн-кинотеатр также сотрудничает в Казахстане в части пополнения контента, фонд — единственная в организация в стране, которая осуществляет дублирование голливудских фильмов для отечественного кинопроката. Таковых насчитывается на сегодняшний день 27.

Каспарс Кукелис, генеральный директор дивизиона по розничному бизнесу «Казахтелеком», отмечает, что база оператора с широкополосным доступом к интернету составляет 1,7 млн абонентов — 73% всего рынка.

«Я соглашусь, что интерес к традиционному телевещанию у молодежи снижается, появились новые формы телесмотрения, которые уже сейчас кардинально влияют на всю картину на рынке», — отмечает К. Кукелис. Отвечая на вопрос о том, какую надбавленную стоимость несет данное сотрудничество, он пояснил: «По большому счету, это некий комплиментарный сервис для наших абонентов — в пользу роста их лояльности».

Также глава дивизиона по розничному бизнесу замечает, что на постсоветском пространстве заметен тренд в сторону готовности пользователей платить за контент. Разумеется, в обмен на качество. Технически же речь идет о расширении существующих пакетов за счет включения в них подписки на ivi.

«Этим самым мы значительно расширяем свое портфолио, делаем ставку на молодое поколение, которое диктует свои ожидания на рынке видео- и телесмотрения», — резюмирует спикер.

Сотрудничество с онлайн-кинотеатром также позволит клиентам «Казахтелеком» оплачивать подписку к ivi со своего лицевого счета. Старт сервиса в Казахстане планируется уже в сентябре текущего года.