Единый банк электронных паспортов здоровья казахстанцев создаст минздрав

Это позволит создать непрерывную электронную медицинскую историю состояния здоровья каждого гражданина.

В Казахстане создадут платформу, которая позволит запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций РК, передает Kazpravda.kz.

«В текущем году планируется запуск платформы интероперабильности, которая позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы и запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения страны», — сказал Цой.

По его мнению, это позволит создать непрерывную электронную медицинскую историю состояния здоровья каждого гражданина.

«Медицинские мобильные приложения и цифровые технологии позволят удаленно, в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя его в персональных электронных записях», — заключил он.