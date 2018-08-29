В Астане подать документы в первый класс можно через интернет

Для оформления заявления нужно заполнить необходимую информацию и контактные данные, прикрепить отсканированные копии соответствующих документов.

Столичные родители могут подать документы своих детей в первый класс через сайт E.astana.kz с помощью электронной цифровой подписи. Об этом сообщила пресс-служба управления образования Астаны, передает Елорда Инфо.

«Портал E.astana.kz работает в режиме 24/7. Родители, находясь на работе или дома, смогут подать заявление в школу в режиме онлайн. Для оформления заявления нужно зайти на сайт, заполнить необходимую информацию и контактные данные, прикрепить отсканированные копии соответствующих документов», — сообщили в пресс-службе управления.

Если отсутствует компьютер или нет возможности выйти в интернет, родитель может подойти с ЭЦП-ключом в ближайшую школу и обратиться к консультантам. Если ЭЦП-ключа нет, то документы можно сдать в бумажном варианте. Дополнительная информация по телефонам: 55-68-83, 55-68-73.