В Костанайской области завершилось чипирование меховых изделий

Прочитать информацию об изделии можно с помощью мобильного приложения, считав QR-код.

Налоговики завершили чипирование меховых изделий. Теперь продавать шубы, жилеты и шапки без маркировки строго запрещено. Чипирование в Казахстане проходило с ноября 2017 года по август 2018. Работа была проведена для того, чтобы вывести нелегальный бизнес из тени. Шубы отечественные продавцы нередко покупали на черном рынке, такую статистику озвучивали налоговые органы, передает «Караван».

Наличие чипа — плюс и для покупателей. Это, своего рода, гарантия качества товара. Гарантия того, что «норковая» шуба за полмиллиона тенге, действительно норковая. Всего в республике промаркировано 236 487 единиц меховых изделий. В Костанайской области — 10 810.

«Процесс легализации и маркировки остатков меховых изделий в Казахстане завершен. Поэтому в Казахстане реализация меховых изделий без наличия контрольно-идентификационных знаков запрещена. При покупке меховых изделий каждый покупатель может проверить легальность происхождения меховых изделий, — прокомментировал руководитель отдела Департамента госдоходов по Костанайской области Даулет Айсин.

Прочитать информацию об изделии можно с помощью мобильного приложения, считав QR-код или внеся индентификационный знак вручную.