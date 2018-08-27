КИРИ: Утверждение о глобальном отставании Казахстана в цифровизации индустрии является мифом

На семи модельных фабриках РК проводится работа по технологической и технической диагностике.

Уровень цифровизации промышленных компаний Казахстана сравним с Канадой и Австралией, глобального отставания страны во внедрении принципов Индустрии 4.0 пока нет, заявил 24 августа первый заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Марат Идрисов. В ходе II Форума-биржи субконтрактов в Астане представитель КИРИ напомнил, что его учреждение с нынешнего года занимается вопросами развития Индустрии 4.0, включая вопросы цифровизации, передает «Курсив».

«Мы ведем эти вопросы при поддержке наших партнеров из Германии, из немецкого института прикладных исследований „Fraunhofer“. И перед тем, как начать эту работу, мы провели скрининг, чтобы установить, на каком уровне находятся компании в Казахстане в части цифровизации, — пояснил Марат Идрисов. — На самом деле, уровень развития наших компаний еще очень далек от полной цифровизации, но Казахстан здесь не исключение — на этом пути находятся практически все страны мира. Даже в самой Германии, которая является родоначальником этого направления, параметрам Индустрии 4.0 соответствует только 10% компаний».

Спикер сослался на заключение экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, согласно которому на уровне Индустрии 2.0 находится большинство предприятий таких стран, как Канада и Австралия.

«Это примерно соответствует уровню Казахстана. С одной стороны, это как бы показатель, с другой стороны — говорит о том, что еще очень много нужно сделать в области цифровизации», — сказал представитель КИРИ.

Он напомнил, что в настоящее время в Казахстане на семи модельных фабриках проводится работа по технологической и технической диагностике, а также выработке мер по повышению конкурентоспособности за счет внедрения цифровых технологий, которые затем будут тиражироваться на других промышленных площадках страны.