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Казахстанцы смогут получить справки eGov в Москве

Консульский отдел посольства Казахстана в Москве стал первым загранучреждением РК, где внедрена подобная услуга.

27 августа 2018 07:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Отныне казахстанцы, приходя  в консульский отдел посольства Казахстана в Москве, смогут получить документы, которые реализованы на портале электронного правительства. Нововведение реализовано в рамках проекта «Удаленное оказание государственных услуг». Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

С помощью нового сервиса пользователи смогут, предъявив удостоверение личности, моментально получить справку о наличии либо отсутствии судимости, справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, подтверждение ЭЦП,  зарегистрировать бизнес и так далее.

«Это будет очень удобно для казахстанцев. Наш консульский отдел сможет оперативно оказать  весь спектр необходимых услуг», — пояснил Бауржан Акатаев, консул в Москве.