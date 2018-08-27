Казахстанцы смогут получить справки eGov в Москве

Консульский отдел посольства Казахстана в Москве стал первым загранучреждением РК, где внедрена подобная услуга.

Отныне казахстанцы, приходя в консульский отдел посольства Казахстана в Москве, смогут получить документы, которые реализованы на портале электронного правительства. Нововведение реализовано в рамках проекта «Удаленное оказание государственных услуг». Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

С помощью нового сервиса пользователи смогут, предъявив удостоверение личности, моментально получить справку о наличии либо отсутствии судимости, справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, подтверждение ЭЦП, зарегистрировать бизнес и так далее.

«Это будет очень удобно для казахстанцев. Наш консульский отдел сможет оперативно оказать весь спектр необходимых услуг», — пояснил Бауржан Акатаев, консул в Москве.