HyperX расширяет линейки Predator DDR4 RGB и Predator DDR4

Память HyperX предназначена для сборщиков ПК, энтузиастов и системных интеграторов, которым необходимы быстрые компактные модули.

Компания HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, Inc., объявляет о расширении линеек памяти Predator DDR4 RGB и Predator DDR4. Predator DDR4 RGB теперь работает с частотой до 4000 МГц, а HyperX Predator DDR4 получила увеличенную скорость работы, емкость до 128 Гб и частоту до 4133 МГц.

Линейки Predator DDR4 RGB и Predator DDR4 подойдут для игровых систем, оборудованных новейшими процессорами Intel или AMD. Новинки оснащены профилями Intel XMP-ready, оптимизированными для повышенной производительности. Модель HyperX Predator DDR4 RGB также оснащена светодиодной RGB-подсветкой с эффектами. Память совместима с программным обеспечением для управления подсветкой от ряда производителей материнских плат — ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и Asrock Polycom RGB. Дополнительная информация о совместимости программного обеспечения и материнской платы доступна в сети на сайтах партнеров.

«Расширенные линейки Predator DDR4 и Predator DDR4 RGB предназначены для нового поколения энтузиастов ПК, которые стремятся к максимальной производительности системы, — говорит Кристи Эрнт, бизнес-менеджер HyperX по направлению DRAM. — HyperX обладает более чем пятнадцатилетним опытом производства игровой памяти и выпускает FURY, Predator DIMM и Impact SODIMM — качественный продукт, подходящий для геймеров, которые собирают или модернизируют свой игровой ПК или ноутбук».

HyperX Predator DDR4 — это высокочастотная память с низкой задержкой и емкостью от 4 Гб до 16 Гб в одном модуле, а также емкостью 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб и 128 Гб в наборах из двух, четырех и восьми модулей. Все модули на 100% протестированы на заводе-изготовителе и обеспечены пожизненной гарантией. Линейка Predator DDR4 гарантирует исключительную производительность и высокую надежность.

«HyperX всерьез относится к своему девизу „Мы все геймеры“. Любитель вы или профессиональный игрок, предпочитаете игры на настольном ПК, мобильном устройстве или на консоли, наша цель — удовлетворить ваши ожидания и даже превзойти их с каждым нашим продуктом — памятью, игровой гарнитурой, клавиатурой, мышью или ковриком для мыши», — отмечает производитель.

Технические характеристики HyperX Predator DDR4 RGB:

— Емкость: 8 Гб (один модуль), 16 Гб (набор из двух модулей), 32 Гб (набор из четырех модулей)

— Частота: 2933 МГц, 3200 МГц, 3600 МГц, 4000 МГц

— Задержка: CL15

— Напряжение: 1,35 В

— Рабочие температуры: от 0°C до 70°C

— Размеры: 133,35 мм x 42,2 мм

Технические характеристики HyperX Predator DDR4:

— Емкость: 8 Гб, 16 Гб (один модуль), 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб (набор из двух модулей), 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб (набор из четырех модулей), 128 Гб (набор из восьми модулей)

— Частота: 2400 МГц, 2666 МГц, 3000 МГц, 3200 МГц, 3333 МГц, 3600 МГц, 4000 МГц, 4133 МГц

— Задержка: CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19

— Напряжение: 1,35 В

— Рабочие температуры: от 0°C до 85°C

— Размеры: 133,35 мм x 42,2 мм