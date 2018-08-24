Самрук-Қазына переходит на безбумажный документооборот

Фонд и дочерние организации смогут переписываться без бумаги с госорганами, организациями и прочими юридическими лицами.

С 1 января 2019 года Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» не будет принимать бумажную корреспонденцию от своих портфельных компаний. Холдинг намерен снизить до 100% расходы на отправку корреспонденции, значительно увеличить скорость обработки писем, усилить исполнительскую дисциплину и снизить показатели просрочек по важным документам. Ожидается, что экономический эффект составит до полумиллиарда тенге до 2022 года.

В июле текущего года по поручению председателя правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова была создана рабочая группа по разработке плана по переходу на безбумажный документооборот, которая изучила технические возможности организаций и их готовность к переходу на переписку с использованием ЭЦП. Как оказалось, на сегодняшний день лишь 17% переписки осуществляется в безбумажном виде, а у 36% компаний отсутствуют соответствующие системы электронного документооборота.

Сейчас регистрация и обработка документов, отправленных от портфельных компаний, особенно тех, которые расположены в дальных регионах страны, осуществляются за 2 недели. После реализации инициативы скорость обработки корреспонденции будет составлять до 1 минуты. Для этого сотрудники департамента информационных технологий подключат интегрированную систему электронного документооборота в 129 компаниях фонда.