Астана осваивает «умный» район

Проект, который тестируют в столице, планируется сделать стандартом для новых микрорайонов.

С этого года в столице реализуется проект «Умный район» на базе микрорайона «Жастар». Своеобразный «островок будущего» соберет в себе все передовые технологии: от умного дома, до умного столба. Если нововведения найдут поддержку у жителей, проект будет внедрен по всему городу, передает сайт Астаны.

Уже сегодня в двух домах установлены «умные» домофоны. Теперь жители этих комплексов могут открывать и закрывать двери в подъезд, не вставая с дивана. Главное, чтобы под рукой был телефон с закачанным приложением. А, глядя в экран смартфона можно сразу увидеть, кто пришел в гости. Камера сканирует лицо входящего и открывает дверь «своему» человеку.

«Каждый житель может увидеть того, кто к нему приходил через это же приложение, даже если хозяина не было дома. Кроме того, есть функция оповещения жителей: перед каждым входом в дом система уведомляет о любой новости, касающейся ЖКХ, города или района, например, проведение субботника. Есть также функция ЧС и SOS, при нажатии которых картинка автоматом отправляется в ДВД, — рассказал председатель правления АО „Astana Innovations“ Олжас Сартаев. — Мы внедряем не только урбанистические решения, это IT, smart– и „зеленые“ проекты. „Умный“ район — это своего рода „живая“ лаборатория, где можно протестировать разные технологии по этим трем направлениям».

Всего планируется реализовать 30 проектов. Одно из полезных и значимых решений — «умные» счетчики. Благодаря им жителям удастся сократить свои расходы в несколько раз. Полностью заменены счетчики газа, воды и электроэнергии в 124 квартирах. Система позволяет не допускать потопы, а каждый житель может видеть свои расходы.

«Новые счетчики передают данные напрямую в коммунальные службы. Ожидается снижение затрат. Этого удастся достичь за счет прозрачности начисления на общедомовые расходы и снижения погрешности отправки данных. У новых „умных“ счетчиков погрешность составляет 3%, тогда как у предшественников доходила до 20%. Кроме того, система позволяет не допускать потопы», — рассказал технический аналитик Центра устойчивого развития столицы Даулет Бешаев.

За безопасность жителей района отвечают камеры видеонаблюдения.

«Один двор мы полностью оснастили камерами. Это сделала компания, которая занимается проектами „Сергек“ по всему городу. Здесь установлены две двигающиеся камеры PTZ и 20 фиксированных, картинка передается напрямую в ЦОУ ДВД», — пояснил Олжас Сартаев.

Уже в сентябре в этом же дворе заработает система пропуска с помощью технологии Face Recognition. Она не будет требовать использования пропускных карточек, ключей, магнитов и смартфонов.

«Камера будет распознавать лицо, и, в случае нахождения его в базе данных, дверь будет открываться автоматически. Это касается шлагбаумов и домофонов, — поясняет проектный менеджер исполняющей компании „Коркем Телеком“ Жунисбек Темирлан. — Это оптимизация ежедневных вещей — заезд, выезд во двор, чтобы не было скопления машин. „Умные камеры“ также реагируют на датчики дыма, при возгорании, операторы в ДВД все это видят и моментально реагируют».

На данном этапе реализации проектов в «умном» районе установлен новый пешеходный переход с LED проекциями и лазером, который включает в себя три системы оповещения для водителя. По замыслу, он срабатывает сразу, как только человек подходит к нему. С помощью яркого и визуального объемного освещения знака в ночное время водитель заблаговременно видит на пути преграду, что позволяет остановить автомобиль заранее, а пешеходу безопасно перейти дорогу.

Создание подобного района станет стандартом для последующего строительства микрорайонов города. По словам руководства «Astana Innovations», все новшества устанавливаются за счет инвесторов.