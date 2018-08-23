В Казахстане появился робот-полицейский

Основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов при обнаружении опасности.

Робот-полицейский поступил на службу в департамент внутренних дел Казахстана в июле 2018 года. Об этом сообщает Trend.az со ссылкой на директора по развитию компании Promobot Олега Кивокурцева.

Как рассказал Кивокурцев, основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов при обнаружении опасности.

«Робот будет патрулировать местность 24 часа в сутки, проводить видеосъемку, распознавать лица, интегрируясь с полицейской базой учета преступников. Он также будет реагировать на ключевые слова, такие как „терроризм“, „бомба“ и другие, и направлять оповещения в службу. Также имеется функция считывания отпечатков пальцев для того, чтобы в случае обнаружения подозрительного лица, на месте произвести проверку личности», — добавил он.

В дальнейшем компания планирует расширить этот проект и на другие страны — в частности, на Узбекистан и страны Ближнего Востока.