День, когда Казнет мог остановиться

20 августа 2018 года отечественный сегмент сети мог надолго прекратить функционирование.

Под угрозу попали более 140 тысяч доменов, которые зарегистрированы в зонах.ҚАЗ и.KZ (по данным KazNIC, «Казахстанского центра сетевой информации», по итогам первого полугодия 2018-го общая емкость Казнета (.ҚАЗ+.KZ) составляет 141432 домена).

Как пишет директор KazNIC Павел Гусев на своей страничке в Фейсбуке, «Сегодня, 20.08.2018 года, некая компания под названием „Технология комфорта“ чуть было не устроила дискомфорт всему Казахстану. В нарушение всех правил согласования проведения земельных работ „порвала“ оптический кабель Национальной регистратуры доменных имен». В дополнение руководитель «Казахстанского центра сетевой информации» призывает власти Семея (KazNIC дислоцируется именно в этом городе) досконально разобраться в этой ситуации и предпринять меры во избежание прецедентов.

Автор публикации констатирует, что топология сети показала высокую надежность, а оперативность реагирования позволила устранить последствия аварии в течение 8 часов с момента ее возникновения. «Ни один домен не пострадал», — резюмирует он. К сожалению, руководитель KazNIC воздержался от комментариев для Profit.kz, сославшись на продолжающееся разбирательство, связанное с инцидентом.

Напомним, что одна из самых крупных аварий за последние несколько лет, и которая повлияла на работу Казнета, произошла утром 16 июля 2015 года в дата-центре «Транстелекома». Причиной ее стало обесточивание части центра обработки данных, в котором располагаются серверы и часть сетевого оборудования компании PS.kz. Через полтора часа проблема была устранена. По сообщению руководства АО «Транстелеком», причиной аварии стал сильный скачок напряжения в городской электросети. Между тем, Казнет еще некоторое время после этого страдал от «афтешоков».