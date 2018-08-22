Работодателей РК обяжут предоставлять сведения о трудовых отношениях в электронном виде

На базе Министерства труда и социальной защиты населения создано единое хранилище по учету электронных трудовых договоров.

О поправках в законодательство касательно внедрения и реализации проекта АИС «Единая система учета электронных трудовых договоров» рассказал на пресс-конференции в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нариман Мукушев, передает Kazpravda.kz.

«Министерством подготовлен пакет поправок в законодательство с целью урегулирования правового статуса электронных трудовых договоров и обязательств работодателя по предоставлению сведений о трудовых отношениях. Работодатель заключает договор с потенциальным работником и направляет информацию о заключенном договоре в единое хранилище посредством веб-сервисов. Кроме того, становится обязательной регистрация вносимых в него изменений, а также сведений при прекращении их действия», — подчеркнул вице-министр.