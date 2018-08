В Мангистауской области построят ветряную электростанцию

Инвесторы вложат в строительство более 50 миллионов долларов.

Ветряную электростанцию построят в Мангистауской области близ города Форт-Шевченко. Станция начнет работать в мае 2019 года. Ожидается, что она покроет энергетическую потребность региона. Станция мощностью 42 мегаватта займет 375 гектаров земли в Тупкараганском районе. Здесь будет стоять 17 ветровых генераторов, передает Sputnik.

Общая сумма инвестиций составляет более 50 миллионов долларов. В нее входит оборудование для ветровых турбин, оборудование для ракеты-носителя, расходные материалы, расходы на первый год эксплуатации и техническое обслуживание.

Меморандум по сотрудничеству в реализации проекта был подписан в июле между акиматом Мангистауской области, South Wind Power и компанией Horgos Jiuhe SilkBridge New Energy Co., Ltd.