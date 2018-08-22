В Ташкенте начали тестировать бесплатный Wi-Fi

В случае, если проект окажется удачным, он будет распространен на весь город.

В Ташкенте начинают тестировать бесплатный Wi-Fi на улице. Проект реализуется компанией Innovo.Tech при поддержке отдела развития туризма городского хокимията и совета. Все траты — из собственных средств компании. Финансировать проект планируется за счет продажи рекламы, передает CA-NEWS.

Если эксперимент окажется успешным, бесплатный Wi-Fi может появиться в других общественных пространствах столицы — от площадей и рынков до парков. Проект получил название TasNet.uz. С его помощью можно установить системы Wi-Fi в кафе, ресторанах и отелях, включая систему идентификации пользователей по новым требованиям законодательства, которые были приняты в июле.