Казахстанская школьница заняла первое место в международном конкурсе по робототехнике

За свою более чем 30-летнюю историю CASTIC стал самым крупным и престижным научным конкурсом для молодых ученых по всему миру.

С 14 по 20 августа в городе Чуньцын (Chongqing) состоялся конкурс CASTIC-2018, посвященный научно-техническим инновациям среди подростков, имеющих научные достижения. Казахстан в соревнованиях представила Любовь Дудченко, победитель республиканского конкурса научно-технических проектов по робототехнике «KazRoboProject-2018».

Конкурс организован Китайской ассоциацией науки и технологий (CAST), министерством образования и правительственными организациями Китая. Он ориентирован на учащихся 12-20 лет. За свою более чем 30-летнюю историю CASTIC стал самым крупным и престижным научным конкурсом для молодых ученых по всему миру. Ежегодно около 500 китайских молодых ученых и 100 международных участников из более чем 20 стран и регионов принимают участие в CASTIC со своими научными проектами в 13 категориях.

На CASTIC-2018 первое место заняла Любовь Дудченко. Также она удостоилась двух специальных номинаций от спонсоров конкурса. Спонсором участника выступила Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники «КазРоботикс».