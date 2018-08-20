Костанай становится «умным» городом

За светофорами, дорогами, автобусами следят из call-центра.

Также в акимате следят за работой коммунального транспорта, контролируют расход горючего и несанкционированный вывоз мусора, передает «Литер».

«Например, мы видим, где в городе образовались пробки. Улица начинает светиться красным. Белым цветом обозначены улицы, на которых идет ремонт. Для беспрепятственного движения транспорта внедряется программа „Умный светофор“. Достаточно нажать на светофор и на экране видно место, его статус. По необходимости мы можем включить режим желтого мигания. Контролируем мы работу и „умных светильников“, которых уже установлено более 200. На мониторах видно, работают они или нет. Для автобусов запущено мобильное приложение. С его помощью видно, где едет автобус», — рассказали в акимате города.

Кроме того, в Костанае будет реализован проект «Умный микрорайон», который предусматривает установку общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг с автоматизированной передачей данных (тепло, электричество, вода), умных фонарей, светофоров, теплых остановочных комплексов и камер видеонаблюдения во дворах.