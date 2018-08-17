В 2019 году перепись населения пройдет в электронном формате

Комитет по статистике намерен собрать как можно больше информации о проживающих в Казахстане.

Перепись населения, проведение которой в Казахстане планируется в 2019 году, пройдет не в привычном бумажном, а в электронном формате. По мнению руководства Комитета по статистике, это значительно упростит как саму процедуру, так и процесс обработки полученных данных, передает «Караван».

Алгоритм предстоящей переписи будет прост. Для этого нужно будет войти на сайт и пройти процедуру регистрации. Затем — указать личные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. После того, как респондент даст ответы на все вопросы и сохранит анкету, на его мобильный или почту придет сообщение о том, что перепись пройдена.

На этот раз комитет по статистике намерен собрать как можно больше информации о проживающих в Казахстане. Причем не только о гражданах страны, но и иностранцах, приехавших на работу и временно проживающих в республике.

Интернет-опрос граждан на специально созданном сайте комитет по статистике намерен провести с 1 по 15 ноября следующего года. А с 15 по 30 числа, в рамках сплошного опроса, квартиры и дома граждан обойдут интервьюеры с планшетами. Если человек своевременно заполнил анкету на сайте, то повторного опроса они проводить не будут, а лишь подтвердят факт того, что перепись пройдена.