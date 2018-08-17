Узбекистан получил новый канал выхода в интернет через Киргизию

Международный телекоммуникационный стык принят в коммерческую эксплуатацию в коммерческую эксплуатацию 16 августа.

Завершено строительство нового трансграничного перехода между сетями телекоммуникаций компаний «Узбектелеком» и кыргызстанской «ЭлКат» на участке Кувасай (Ферганская область) — Кызыл-Кия (Баткентская область), сообщает пресс-служба «Узбектелеком».

Также подписан договор о взаимном присоединении сетей телекоммуникаций и предоставлении телекоммуникационных услуг между компаниями. Новый приграничный переход с компанией ООО «ЭлКат» откроет альтернативный маршрут для доступа в интернет, который будет проходить через территорию Кыргызстана. Этот маршрут позволит увеличить экспортный потенциал АК «Узбектелеком», предоставляя транзитные каналы связи в направлениях Афганистан и Туркменистан.

Ранее Узбекистан получал интернет через каналы в Казахстане.